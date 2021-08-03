«Проклятое место»: на ул. Фрунзе в Калининграде «Мерседес» вылетел на тротуар и задавил пешехода

«Мерседес» снес ограждение и проехал не меньше десяти метров. Фото: «Сообщество автомобилистов Калининградской области».

Страшное ДТП с погибшим произошло днем в среду, 4 августа, на перекрестке улиц Фрунзе и 9 Апреля. «Мерседес» на огромной скорости вылетел на тротуар, врезался в торговые павильоны и наехал на нескольких уличных торговцев овощами и цветами. Под колесами легковушки оказалась 85-летняя женщина, она погибла на месте. Также травмы получила 67-летняя женщина.

За рулем «Мерседеса» находился 22-летний мужчина с трехлетним стажем вождения. По предварительным данным, он работает моряком на судне и недавно вернулся из рейса.

Очевидцы сообщили, что после наезда виновник ДТП пытался покончить с собой. Его остановили и удерживали до приезда полиции.

Сбежавшего водителя скрутили прохожие. Фото: очевидцев.

«По словам водителя, он ехал прямо со стороны моста, и его кто-то подрезал, он не справился с управлением и выехал на тротуар, - рассказала «Комсомолке» начальник пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая. - Сейчас его слова проверяются, будут просмотрены записи камер наблюдения, которых много на этом перекрестке».

На место происшествия выехал замначальника полиции УМВД по Калининградской области Дмитрий Князев, который координирует работу экстренных служб.

По предварительным данным, перед тем, как вылететь на тротуар, «Мерседес» задел «Ладу Ларгус» под управлением 36-летнего водителя. «Лада» в этот момент совершала левый поворот с улицы 9 Апреля на Фрунзе.

Похожая трагедия на перекрестке Фрунзе и 9 Апреля произошла 5 лет назад. Вечером 23 мая 2016 года после столкновения с «Пежо» «Ауди» снес ограждение и вылетел на пешеходную дорожку перед мини-рынком. От полученных травм на месте ДТП скончался 83-летний пенсионер Владимир Кутлянцев, который торговал на тротуаре старыми вещами.