В центре Зеленоградска за 52 млн рублей продали историческое здание

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Зеленоградске продали накануне историческое здание «Торговый дом Натана Штернфельда», расположенное по адресу: Курортный проспект, 18. По информации газеты «Волна», стоимость дома на аукционе выросла с 9 до 52 млн рублей. Победителем торгов стала компания «СтройТех». Теперь новому собственнику придется вложить более 400 млн рублей, чтобы приспособить исторический объект к современному использованию. Срок восстановления - три года.

Здание торгового дома было построено в центре Кранца, как раньше назывался Зеленоградск, не позднее 1911 года. В народе сооружение получило название «Дом звездного неба» - из-за того, что на первом этаже в потолке имелась круглая стеклянная вставка, через которую по ночам можно было любоваться звездами.

После войны в здании размещался госпиталь, затем санаторий. В 1990-е годы объект был куплен гражданином Ливана, который собирался отреставрировать историческое сооружение. Однако не сумел. В последние годы красивейшее здание медленно разрушалось.

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В Зеленоградске продолжаются работы по восстановлению исторического дома № 18 на Курортном проспекте в Зеленоградске, известного как Торговый дом Натана Штернфельда.

Как сообщает администрация Зеленоградска, завершается первый этап проектирования (подробности).