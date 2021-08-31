Пенсионеры в РФ начнут получать единоразовую выплату в 10 тысяч рублей

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Начались единовременные выплаты пенсионерам. Уже на этой неделе начнут поступать дополнительные средства в размере 10 тыс. руб.

В первую очередь деньги получат владельцы банковских карт, на которые им перечисляют пенсию. Это около 30 млн пенсионеров. Еще порядка 13 млн человек получат деньги через отделения «Почты России», сообщает nashgorod.ru.

По данным сайта ER.ru, 24 августа глава государства подписал указ о разовой финансовой выплате всем категориям пенсионеров, в том числе работающим. Осуществить ее Путин поручил на встрече с представителями партии «Единая Россия», где обсуждались результаты сбора инициатив в народную программу ЕР.

По словам депутата Госдумы Андрея Исаева, деньги на единовременную поддержку пенсионеров выделят из дополнительных доходов бюджета.

Исаев подчеркнул, что после начала восстановительного роста экономики эти средства прежде всего идут на решение социальных проблем. По известным причинам на протяжении последних двух лет инфляция оказалась существенно выше прогнозируемого уровня - 6,5%. Что касается потребительского набора пенсионеров, то она выше. В связи с этим, добавил Исаев, Владимир Путин предложил в качестве меры, компенсирующей такое увеличение инфляции, разовые выплаты.

В общей сложности единовременные выплаты получат порядка 43 млн человек. Поддержку оказывают и военным пенсионерам, получающим военную пенсию в связи с выслугой лет и особыми условиями службы, рано выходящим на пенсию.

По сообщению первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака, разовые выплаты необходимо произвести максимально оперативно и максимально удобно для россиян.

Также Турчак добавил, что в рамках штабов общественной поддержки нужно выстроить канал коммуникаций, максимально широко провести разъяснительную работу. Все случаи задержек, ущемления прав не просто фиксировать, а реагировать быстро для выполнения задачи президента.

Субсидию назначают без подачи дополнительных заявлений, кроме того, ее нельзя списать по исполнительным производствам.

«Безусловно, указы президента Владимира Путина о единовременной выплате пенсионерам по 10 тысяч рублей очень своевременны. Особенно учитывая, что темпы инфляции в текущем году ускорились. Получить единовременную выплату все категории пенсионеров смогут в сентябре в органах, которые занимаются их пенсионным обеспечением, и на банковские карты.

Конечно, мы будем держать на контроле ход выплат, будем помогать гражданам, у которых возникнут какие-либо сложности с получением денежных средств. Надеемся, что материальная поддержка пенсионеров будет обеспечена в максимально короткие сроки.

Хочу отметить, что в Калининградской области получателями единовременной выплаты станут около 340 тысяч человек. Это почти треть населения региона», - рассказала депутат Калининградской областной думы Лариса Швалкене.