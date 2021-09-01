Власти Светлогорска пообещали провести экспертизу копии скульптуры «Несущая воду»

Слева направо: оригинал, копия и "копия с копии" Фото: Соцсети

Во вторник 31 августа в Лиственичный парк города Светлогорска была доставлена копия скульптуры Германа Брахерта «Несущая воду». Однако жители решили, что мраморная девушка вовсе не похожа на оригинал, который находится в музее Брахерта в Отрадном. По мнению комментаторов, скульптура «сгорбилась и поправилась». В тот же вечер последовала реакция властей.

- По условиям контракта после получения от подрядчика исполнительной документации заказчик назначает экспертизу результатов выполненных работ, предусмотренных контрактом - соответствия условиям контракта с оформлением ее результатов, - сообщили в пресс-службе администрации. - Экспертиза может проводиться заказчиком своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций. В качестве экспертов привлечем представителей музеев Светлогорска и Калининграда. Решение о приемке работы будет приниматься после получения результатов экспертизы.

В администрации напомнили, что подрядчик на изготовление «копии с копии» скульптуры «Несущая воду» был определен по результатам аукциона в январе этого года .