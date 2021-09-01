Родители дошкольников получат полное возмещение по больничным

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Родители детей в возрасте до 7 лет включительно начнут получать денежные выплаты по временной нетрудоспособности в объеме 100% от средней заработной платы. По словам первого заместителя руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрея Исаева, эта мера поддержит материальное благополучие семей и устранит диспропорцию, которая существует сегодня.

Как пояснил Андрей Исаев, до сегодняшнего дня алгоритм распространения выплаты был следующим: те, чей стаж до 5 лет, получали 60% от заработка, от 5 до 7 лет - 80% и от 8 до 25 лет - 100% от заработка, пишет nashgorod.ru. Сложность состояла в том, что у молодых родителей - маленький трудовой стаж, и в данном случае, беря полноценный больничный по уходу за ребенком, семья значительно теряла в деньгах.

Именно поэтому депутаты создали и внесли в Госдуму законопроект, обеспечивающий возмещение стопроцентного больничного за соответствующий временной отрезок, чтобы у родителей была возможность спокойно ухаживать за ребенком и это не сказывалось на финансовом положении семьи.

По словам председателя организации «Совет матерей», эксперта ОНФ Татьяны Буцкой, проблема затрагивала все регионы: родители обращались в организацию с просьбой исправить положение.

Как рассказала Буцкая, некоторые из них сообщали, что после больничного по уходу за ребенком с удивлением обнаруживали суммы полученных выплат. «И на встречах с нами многие задавали вопрос, почему так выстроена система. В конце концов, им же в аптеке не продают лекарство за 60% от его стоимости», - отметила она.

По данным сайта ER.ru, Совет матерей обратился к депутатам ЕР с инициативой о разработке закона, который бы устранил несправедливую ситуацию.

«Эта инициатива, поддержанная президентом России, еще раз показывает, что здоровье детей является одним из основных приоритетов нашей страны. Она позволит мамам находиться с ребенком весь период его болезни, уделять ребенку и его здоровью должное внимание.

А если родитель одинокий или единственный, то это является и своего рода финансовой поддержкой, ведь ребенку необходимо полноценное правильное питание, лекарственные препараты для амбулаторного лечения, которые нужно приобретать в аптеке. Теперь благодаря этой инициативе молодые родители почувствуют себя более защищенными», - прокомментировала главный врач инфекционной больницы Калининградской области Ольга Краснова.