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Общество1 сентября 2021 14:56

В Зеленоградске неожиданно продлили купальный сезон

Хотя вода в море продолжает остывать
Николай Литвинов
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Фото: Александр Подгорчук

Власти Зеленоградска приняли решение продлить купальный сезон 2021 года до 30 сентября. Как сообщается на сайте администрации, официальные пляжи и спасатели на них будут работать с 8.00 до 19.00.

Море тем временем продолжает остывать. Сегодня, по данным сервиса «Яндекс.Погода», температура воды у побережья Зеленоградска составляет +18 градусов.

Интересно, что сегодня же власти Балтийска объявили о закрытии с 1 сентября всех спасательных станций на своих муниципальных пляжах.