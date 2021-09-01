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Происшествия1 сентября 2021 18:06

В Светлогорске на Калининградском проспекте образовался провал

Как сообщает глава местной администрации, грунт под дорогой посыпался из-за аварии на канализационных сетях
Иван МАРКОВ
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Провал на Калининградском проспекте

Провал на Калининградском проспекте

Фото: Соцсети

Власти Светлогорска не успели разобраться с «пополневшей» копией скульптуры Германа Брахерта «Несущая воду», как на город обрушилась новая напасть - на Калининградском проспекте внезапно образовался довольно глубокий провал. Яма диаметром три метра и примерно с такой же глубиной «проглотила» кусок тротуара и забралась на проезжую часть.

О том, что случилось, оперативно написал на своей странице в Фейсбуке глава местной администрации Владимир Бондаренко.

- Авария в Светлогорске на канализационных сетях. Движение перекрыто, ОКОС начинает ремонтные работы, - написал Бондаренко. - Ремонтные работы на Калининградском проспекте ведутся, о сроках окончания сообщим дополнительно.