В Светлогорске на Калининградском проспекте образовался провал

Провал на Калининградском проспекте Фото: Соцсети

Власти Светлогорска не успели разобраться с «пополневшей» копией скульптуры Германа Брахерта «Несущая воду», как на город обрушилась новая напасть - на Калининградском проспекте внезапно образовался довольно глубокий провал. Яма диаметром три метра и примерно с такой же глубиной «проглотила» кусок тротуара и забралась на проезжую часть.

О том, что случилось, оперативно написал на своей странице в Фейсбуке глава местной администрации Владимир Бондаренко.

- Авария в Светлогорске на канализационных сетях. Движение перекрыто, ОКОС начинает ремонтные работы, - написал Бондаренко. - Ремонтные работы на Калининградском проспекте ведутся, о сроках окончания сообщим дополнительно.