Кабмин выполнил решение президента по единовременным выплатам военнослужащим, озвученное на съезде ЕР

С 6 сентября по поручению президента РФ Владимира Путина единовременные выплаты начали перечислять всем военнослужащим страны и сотрудникам правоохранительных органов.

По информации nashgorod.ru, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что размер выплаты будет одинаковым для всех служащих и составит 15 тысяч рублей. Он отметил, что правительство в кратчайшие сроки пыталось всецело выполнить инициативу Путина, озвученную на съезде партии «Единая Россия». Также он сообщил, что Минфин РФ довел все необходимые лимиты.

К слову, первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев подчеркнул, что одинаковые выплаты для всех военнослужащих несут в себе справедливый характер. Он отмечает, что в этих средствах особенно нуждаются люди с меньшим званием в силу своего денежного довольствия. Если бы выплаты шли от значения месячной выплаты военного, то люди с меньшим званием получили бы меньше средств.

Отметим, что взыскивать какую-либо сумму из выплаты в счет долга будет невозможно. Также они не будут учитываться при исчислении мер социальной поддержки.

Ранее первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявлял о том, как важно разъяснить людям порядок получения выплат.

Как сообщалось ранее, 31 августа президент страны Путин подписал указ о единовременных выплатах всем военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов соответственно. Данную инициативу глава государства предложил в ходе съезда ЕР и обсуждения народной программы партии. Также отметим, что президент страны поручил депутатам Госдумы восьмого созыва заложить в бюджет повышенную индексацию их месячной выплаты в 2022-2023 годах.