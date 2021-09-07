В поселке Ясное Славского района восстановили старинные часы

Фонарный столб с часами в 1930-е, 2015 году и сейчас (плафоны еще обещают довесить) Фото: Иван МАРКОВ

За минувший месяц в Калининградской области восстановлено сразу двое старинных уличных часов. О вокзальных часах в поселке Мозырь Правдинского района «Комсомолка» уже писала, а еще один механизм заработал в поселке Ясное Славского района. Запустил его все тот же часовой мастер из Калининграда Александр Кучеренко.

- В Ясном очень интересный циферблат на часах в кирхе. Он очень чистый. Мне кажется, что его покрывали эмалью, а не простой краской. Но пока мы его не трогали, а установили часы с боем на столбе, который стоит там на развилке. Буквально неделю назад мы за этим туда ездили, - рассказал Кучеренко.

Напомним, что в данный момент идут восстановительные работы и в самой кирхе. Вероятно, часы скоро пойдут и на ее колокольне.