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Происшествия12 сентября 2021 10:50

В Калининградской области в субботу произошли три ДТП с мотоциклистами

Одно, как ранее сообщалось, стало смертельным
Иван МАРКОВ
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Последствия ДТП в Балтийске

Последствия ДТП в Балтийске

Фото: Сообщество "Типичный Балтийск"

В Калининградской области за минувшие сутки произошли сразу три аварии с участие мотоциклистов. О ДТП, случившемся на улице Невского, написали сразу все региональные СМИ, так как оно закончилось смертью. Еще одно столкновение автомобиля и мотоцикла, как пишет сообщество «Типичный Балтийск», произошло в Балтийске. Данных о пострадавших в нем не появлялось в официальных источниках.

Видео более серьезной, чем в Балтийске, аварии появилось в сообществе автомобилистов Калининградской области. Столкновение двух авто и мотоцикла, как пишут очевидцы, произошло в поселке Константиновка. Данных о пострадавших пока также не поступало.

Кроме того, очевидцы выложили в сеть фото мотоциклиста с пассажиром, выехавшего через сплошную на Окружной в районе улицы Горького. К счастью, там столкновения удалось избежать.