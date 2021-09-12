Мотоциклист, попавший в ДТП на трассе «Калининград – Полесск», доставлен в больницу

ДТП на трассе "Калининград-Полесск" Фото: УГИБДД Калининградской области

В Калининградской области в субботу, как уже сообщалось, в ДТП попали сразу три мотоциклиста (один погиб). В ГИБДД сообщают подробности аварии в Гурьевском районе, в которой серьезно пострадал 37-летний мужчина.

- В 14 часов 25 минут на 16 километре автодороги «Калининград – Полесск» со стороны Калининграда в направлении Полесска двигался автомобиль «Сузуки» под управлением 39-летней женщины-водителя, которая при повороте налево не уступила дорогу (не заметила), допустила столкновение с мотоциклом «Хонда», под управлением 37-летнего водителя, - уточняет пресс-служба ведомства.

Сообщается также, что мотоциклист двигался навстречу автомобилю «Сузуки». После столкновения авто отбросило в стоящий на пересечении проезжих частей автомобиль «Фольксваген» под управлением 48-летнего водителя. В результате ДТП водитель мотоцикла с травмами доставлен в больницу.