Подъезды к Зеленоградску, Светлогорску и Пионерскому ввели в эксплуатацию после ремонта

. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

14 сентября подрядчик - Упрдор «Северо-Запад» - ввел в эксплуатацию подъездные дороги к Зеленоградску, Светлогорску и Пионерскому. Действовавшие на период ремонта временные ограничения и дорожные знаки сняты.

Работы велись с мая нынешнего года. Как сообщает пресс-служба компании, специалисты отфрезеровали старое и уложили новое асфальтобетонное покрытие, выполнили локальное исправление профиля дороги, установили новые дорожные знаки, нанесли горизонтальную и поперечную продольную разметку из термопластика.

Отметим, что появление дорожников на въездах в курортные города вызвало недоумение у многих калининградских водителей, поскольку покрытие находилось в хорошем состоянии. На брифинге в минувшую пятницу министр по развитию инфраструктуры Калининградской области Евгения Кукушкина объяснила необходимость ремонта тем, что на проезжей части появились трещины, незаметные автомобилистам.