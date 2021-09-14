Замок Тапиау передали в управление историко-художественному музею

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Замок Тапиау, в котором ранее находилась исправительная колония, передан Калининградской области. Договор о передаче имущественного комплекса был подписан во вторник, 14 сентября, сообщает пресс-служба регионального правительства. Новым пользователем объекта культурного наследия стал Калининградский историко-художественный музей.

Напомним, планы по вовлечению в туристический оборот хорошо сохранившейся и выгодно расположенной на пути международного водного маршрута исторической цитадели обсуждались много лет. В 2018 году появилось соответствующее указание президента РФ.

УФСИН передает в пользование областному музею замковый имущественный комплекс из 48 объектов. Все они находятся в удовлетворительном состоянии.

На базе замка планируется реализовать проект культурно-туристической направленности с сохранением и приспособлением этого исторического объекта к современному использованию.

Первое упоминание о замке Тапиау относится к в 1258 году, но укрепление, дошедшее до наших дней, было построено позднее - в 1340-1351-х и затем не раз реконструировалось и достраивалось. С апреля 1945 года в замке размещался следственный изолятор для содержания военных преступников, позже - тюрьма.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Директор музея - о судьбе замка Тапиау: «Атмосфера гнетущая, никаких выставок там не будет»

Сергей Якимов рассказал «Комсомолке», что ждет в будущем исторический комплекс в Гвардейске. (подробности)