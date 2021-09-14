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Общество14 сентября 2021 18:51

Росморпорт – о строительстве маяка в Заостровье: В пятне застройки деревья отсутствуют

Виктор Сергеев
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Фото: Администрация Зеленоградска

Для строительства 61-метрового радиотехнического поста в районе поселка Заостровье не потребуется проводить массовую вырубку реликтового леса. Об этом сообщает пресс-служба Росморпорта.

«На участке, отведенном непосредственно для организации строительства, расположено 11 стволов деревьев, в пятне застройки деревья отсутствуют. Информация, размещенная в ряде СМИ и социальных сетях, о планируемой массовой вырубке реликтового леса не соответствует действительности», - говорится в сообщении Росморпорта.

В госпредприятии добавили, что с географической точки зрения мыс Гвардейский - единственное возможное место для размещения поста, так как позволяет охватить радиолокационным покрытием всю акваторию порта Пионерский, внешний рейд, район морского причала СПГ и морские подходы к порту и причалу.

Ранее сообщалось, что администрация Зеленоградского района ведет переговоры о переносе места строительства маяка из-за недовольства местных жителей.