Путин провел рабочее совещание с членами правительства и представителями «Единой России»

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Глава государства указал, что начали свою работу и новые региональные программы по расселению ветхого жилого фонда, идет ремонт школ, осуществляется газификация домовладений в городской и сельской местности. Также в субъектах РФ реализуются проекты по развитию инфраструктуры, поддержке МСП, трудоустройству населения. Как отметил Путин, это обширные и долговременные программы, которые требуют внушительного финансирования со стороны государства, передает nashgorod.ru.

Также президент обратил внимание на то, что депутаты смогли наладить продуктивное взаимодействие с профильными ведомствами и вице-премьерами по всем направлениям общественной деятельности.

Российский лидер считает, что многое зависит от слаженных действий парламента и правительства. Слаженная работа исполнительной и законодательной ветвей власти позволяет добиться самого эффективного результата.

Взаимодействие с депутатами позволяет правительству лучше понимать потребности регионов и является хорошим примером обратной связи с людьми, отметил премьер-министр Михаил Мишустин.