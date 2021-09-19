В Калининграде найдена 11-летняя школьница, ушедшая из дома

Сотрудники управления уголовного розыска совместно с коллегами из ОМВД России по Зеленоградскому району и волонтерами из поисково-спасательного отряда «Запад» разыскали 11-летнюю девочку, которая самовольно ушла из поселка Муромское Зеленоградского района 16 сентября. Об этом сообщает региональное УМВД в Инстаграме.

- Полицейскими установлено, что несовершеннолетняя гуляла с подружкой в Калининграде, - пояснили в полиции.

Со школьницей проведена профилактическая работа, она передана законным представителям.