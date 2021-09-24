Елена Дятлова обещала подумать о сохранении здания комендатуры № 6 в Калининграде

Сегодняшний вид комендатуры Фото: Иван МАРКОВ

В Калининграде продолжается дискуссия о сохранении здания комендатуры № 6 на улице Транспортной. Дом № 10-12 был расселен к апрелю этого года, однако на сегодняшний день с него сорвана информационная табличка, напоминающая о раннесоветской истории города, и выбиты все рамы и двери.

Тем не менее здание все еще стоит, городские власти пока не решились его снести. О возможности его сохранения в пятницу, 24 сентября, обещала подумать и глава администрации города Елена Дятлова.

- Давайте я еще посмотрю и подумаю, - заявила Дятлова. - Мне нужно взвесить все за и против.

По словам представителя пресс-службы мэрии, дом не был признан объектом культурного наследия, поэтому бюрократических препятствий для его сноса нет.

Напомним, за сохранение комендатуры ранее выступил 96-летний ветеран Великой Отечественной войны Хаким Исмаилович Биктеев, один из первых офицеров советских комендатур в Кёнигсберге, единственный из оставшихся в живых:

- Это места, где была основана советская власть в Кёнигсберге, - заявил Биктеев. - Если есть хоть какая-то минимальная возможность, нужно сохранять, вешать доски: «Здесь находилась такая-то комендатура, здесь состоялось то-то». Это же исторические места. Тогда под комендатуры определяли здания, в которых можно было быстро организовать работу и проживание.