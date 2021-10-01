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Здоровье1 октября 2021 17:25

Новые антиковидные ограничения в Калининградской области могут озвучить 4 октября

Об этом сообщил Антон Алиханов
Николай Литвинов
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Фото: Александр Подгорчук

Заседание регионального оперативного штаба, на котором обсуждались новые антиковидные ограничения, состоялось в Калининграде в четверг. Однако о принятых мерах СМИ не сообщили - сначала должно выйти постановление правительства области.

Сегодня стало известно о том, что объявление откладывается.

- Ограничения, несомненно, будут, озвучим их, наверное, уже все-таки в понедельник, - сообщил журналистам губернатор Антон Алиханов.

Напомним, что, по словам руководителя пресс-службы областного правительства Дмитрия Лыскова, введение новых мер «не будет резким» - и представителям бизнеса, и жителям региона дадут время подготовиться. При этом в оперштабе предупредили: если количество ежедневно заболевших не снизится, придется на некоторый период ограничить оказание плановой амбулаторной медицинской помощи. На экстренной помощи и работе стационаров это не скажется.