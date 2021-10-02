После критики жителей из парка в Светлогорске увезли копию скульптуры «Несущая воду»

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Из Лиственничного парка в Светлогорске увезли копию скульптуры Германа Брахерта «Несущая воду».

- Горе-скульптура отчалила восвояси, - пишет Insta_svetlogorsk.

Изваяние, напомним, установили в парке в конце августа, что сразу же привело к скандалу. Жители Светлогорска и независимые эксперты возмутились тем, что копия слишком отличается от оригинала. Фигура оказалась не столь изящной, как оригинальная и даже кувшин получился не той формы, как у Брахерта.

Изготовление изваяния обошлось в 952 600 рублей, а его созданием занималась калининградская компания «Левша». В администрации Светлогорска сообщали, что никаких денег мастерам до проведения экспертизы выплачивать не будет.

Отметим, что оригинал скульптуры хранится в музее Германа Брахерта в поселке Отрадное. Будут ли переделывать раскритикованную копию или закажут новую, пока неизвестно.