Виртуальные экскурсии и картинки: Что покажут туристам, когда закопают подвалы Королевского замка

. Фото: Александр КАТЕРУША

Туристам в Калининграде вместо засыпанных подвалов Королевского замка покажут изображения. Об этом в передаче «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» рассказал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.

- После того как этот раскоп будет закопан, никто не отменяет возможности туда приводить экскурсии и использовать какие-то современные методы для того, чтобы показать и рассказать о Королевской горе туристам. Сейчас есть куча виртуальных экскурсий и различных изображений, которые можно использовать. Так делается во многих странах, когда какой-то объект утрачен, но он очень широко известен и люди хотят о нем узнать, - сказал министр.

Андрей Ермак подчеркнул, что показывать картинки гораздо хуже, чем показывать сам объект.

- В туризме есть золотое правило «Сначала показ, потом рассказ». Но пока на Королевской горе будет только рассказ, - сказал министр.

Напомним, власти отказались превращать в музей подвалы Королевского замка. Остатки цитадели в центре Калининграда законсервируют «методом повторного погружения в грунт».