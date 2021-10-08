В Калининградской области могут ввести требование QR-кода для посещения торговых центров

. Фото: Иван МАКЕЕВ

С пятницы, 8 октября, в Калининградской области начал действовать режим COVID-free для посещения ресторанов, кафе, столовых, баров, буфетов, закусочных и других заведений общепита. Туда не пустят без предъявления QR-кода, подтверждающего завершение полного курса вакцинации или перенесенную коронавирусную инфекцию не более 6 месяцев назад.

С 1 ноября режим COVID-free коснется спортивных организаций и учреждений культуры, включая музеи, библиотеки и кинотеатры. Но и это может быть еще не все.

- Если ситуация [с заболеваемостью] не изменится, в список добавятся и торговые центры, - сообщил в эфире радио «Комсомольская правда» - Калининград» представитель оперштаба, руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.

Отметим, что предъявлять QR-код не нужно лицам, не достигшим 18 лет.

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