Опубликовано видео полета 84-летнего калининградца на самодельном летательном аппарате

Крушение самодельного летательного аппарата произошло возле старого аэродрома в Дунаевке в субботу, 9 октября. За штурвалом находился создатель машины - 84-летний Альберт Батуев.

В распоряжение «Комсомолки» попала видеозапись того самого полета, на котором видно, как необычный аппарат стартует с плит аэродрома и взмывает в небо.

В результате аварии Альберт Дорнаевич получил травму - перелом лодыжки. Мы уже поговорили с отважным пенсионером и скоро представим подробный рассказ. Следите за публикациями на нашем сайте!