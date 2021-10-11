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Общество11 октября 2021 16:16

Опубликовано видео полета 84-летнего калининградца на самодельном летательном аппарате

Альберт Батуев сумел поднять свой «лайнер» в воздух на несколько десятков метров
Николай Литвинов
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Полет самодельного летательного аппарата на аэродроме Дунаевка

Крушение самодельного летательного аппарата произошло возле старого аэродрома в Дунаевке в субботу, 9 октября. За штурвалом находился создатель машины - 84-летний Альберт Батуев.

В распоряжение «Комсомолки» попала видеозапись того самого полета, на котором видно, как необычный аппарат стартует с плит аэродрома и взмывает в небо.

В результате аварии Альберт Дорнаевич получил травму - перелом лодыжки. Мы уже поговорили с отважным пенсионером и скоро представим подробный рассказ. Следите за публикациями на нашем сайте!