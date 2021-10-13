Алиханов – о решении убрать брусчатку с улиц Калининграда: «Нет таких планов»

На улице Павлика Морозова брусчатку власти решили снять. А многие жители были против. Фото: Александр КАТЕРУША

Антон Алиханов выложил пост про брусчатку в Инстаграме. Отвечая на вопрос своего подписчика: «Реально прям всю хотят убрать?» он написал, что таких планов нет.

«Всю брусчатку, которую снимают, будут применять для исторического центра. Например, в рамках Музейного квартала. Никто не собирается трогать, например, проспект Мира и другие центральные улицы. На Красной сохранят брусчатку даже с учетом ее реконструкции в следующем году», - написал глава региона.

Ранее Главный калининградский дорожник сказал: «Мы уберем всю брусчатку с дорог». По словам Дмитрия Галкаева, этого требует закон.