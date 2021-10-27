Пока затягивают пленкой: стало известно, когда вставят окна в дом в Балтийске, где произошел взрыв

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В Балтийске при взрыве газа выбило окна в трех пятиэтажках. Сейчас власти решают, как вставить окна. Как рассказал в среду, 27 октября, министр строительства и ЖКХ региона Сергей Черномаз, уложиться должны в две недели.

- В рамках режима ЧС муниципального характера все оконные проемы будут вставлены. Понимаем, что без окна зимовать невозможно, - сказал министр. - Мы будем ходить по всем домам, попадать в квартиры на замеры окон. Задача номер один - обеспечить тепловой контур каждой квартиры, чтобы не было угроз для прохождения отопительного сезона. Задача номер два - в рамках фонда капитального ремонта привести в надлежащее состояние уже общее имущество дома. А это можно делать неделю, две, три, четыре. Эти работы будут вестись параллельно. Работы по закрытию окон пленкой уже начались во вторник, 26 октября. Этот процесс пошел. Мы с главой переговорили, что надо просто закупить пленку и строительный степлер, чтобы на остатки рам на 5-6 дней натянуть пленку.

По словам чиновника, уложиться нужно в две недели. Еще пара дней потребуется для завершения работ по обмеру оконных проемов. Хотя не совсем понятно, что так долго можно измерять в типовом доме с типовыми окнами.

- Нужно определить общий объем первоочередных работ, вставить окна, подключить электричество. Требуется попасть в квартиры для оценки состояния самого оконного блока. Где-то полностью выдавило оконную раму, где-то надо поменять стеклопакет, а где-то поменять просто стекло, где-то есть перекосы, - сказал руководитель фонда капремонта Калининградской области Олег Туркин.

Напомним, взрыв газа произошел в Балтийске в пятиэтажке на улице Ушакова.