Региональный минздрав опубликовал график работы пунктов вакцинации до 7 ноября

В Калининграде все мобильные пункты вакцинации работают до 7 ноября включительно без выходных. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Калининграде можно получить прививку от коронавируса и гриппа до 7 ноября включительно в следующих мобильных пунктах:

- в торговом центре «Балтия-молл» (Приморское кольцо, 2) – два пункта:

- № 1 – с восточного входа – ежедневно с 10 до 20 часов с перерывом с 14.30 до 15.15;

- № 2 – вход со стороны парковки – круглосуточно с 10 до 20 часов (технические перерывы с 15.00 до 15.30 и с 18.00 до 18.30) и с 21 до 9 часов – (технический перерыв с 3.00 до 3.30);

- во Дворце спорта «Янтарный» (ул. Согласия, 39) – с 10 до 20 часов;

- в ТРЦ «Европа» (ул. Театральная, 30) – два пункта:

- № 1 – вход со стороны Гвардейского проспекта – с 10 до 20 часов с техническими перерывами с 14.30 до 15.00 и с 17.30 до 18.00.

- № 2 – вход со стороны монумента «Мать-Россия» – с 10 до 20 часов с техническими перерывами с 12.30 до 13.00 и с 15.30 до 16.00;

- ТЦ «Эпицентр» (ул. Проф. Баранова, 30) – с 10 до 20 часов с техническими перерывами с 14.30 до 15.00 и с 17.30 до 18.00;

- в Доме искусств (Ленинский пр., 155, вход – с правого торца здания) – с 10 до 20 часов с техническими перерывами с 14.30 до 15.00 и с 17.30 до 18.00;

- в ТЦ «Гранд» (Советский пр. 159) – с 10 до 20 часов с техническими перерывами с 14.30 до 15.00 и с 17.30 до 18.00;

- в молодежном клубе «Галактика» (ул. Кошевого, 1) – с 10 до 20 часов с техническими перерывами с 14.30 до 15.00 и с 17.30 до 18.00.

- в медицинском пункте вокзала РЖД «Калининград-Южный» (ул. Железнодорожная, 15/23) – с 10 до 19 часов с техническими перерывами с 12.00 до 12.30, с 14.30 до 14.45 и с 16.45 до 17.00;

В региональном минздраве отметили, что работа передвижных пунктов вакцинации организуется и в каждом муниципалитете. Расписание их работы размещается на сайтах администраций, на страницах местных газет и непосредственно в поликлиниках.

Дальнейшее расписание проведения иммунизации в мобильных центрах будет публиковаться дополнительно.

В мобильных пунктах вакцинация проводится по живой очереди.

Министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко заявил, что открытие новых пунктов вакцинации в регионе не планируется. Ранее во всех мобильных пунктах были установлены камеры. Посмотреть за движением очереди онлайн можно здесь.