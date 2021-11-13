Шла в окровавленной одежде с пакетом в руке: полицейские рассказали, как нашли женщину, родившую в подъезде

. Фото: из архива «КП»

Стали известны новые подробности шокирующего случая, который произошел на улице Киевской в Калининграде в ночь на субботу, 13 ноября. Около двух часов 33-летняя женщина родила мальчика прямо в подъезде одного из домов. После этого калининградка завернула ребенка в полиэтиленовый пакет и вышла на улицу.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, на место оперативно прибыли сотрудники патрульно-постовой службы и инспекторы ПДН. Они обследовали подъезд и обнаружили на лестничной клетке 4-го этажа следы крови.

- Выбежав на улицу, мы осмотрели соседние дворы и обнаружили гражданку в состоянии сильного алкогольного опьянения с пятнами крови на одежде и пакетом в руке, - рассказал сержант полиции Евгений Громов.- На мой вопрос «Где ребенок?» она указала на пакет, демонстративно подняв его мне прямо в лицо.

Малыш не подавал признаков жизни, и Евгений Громов вызвал бригаду скорой помощи. Когда медики прибыли на место, сержант полиции заметил, что новорожденный пошевелил ножкой. Ребенок и женщина, родившая его, тут же были переданы врачам.

Вес мальчика составил 2750 граммов. Благодаря грамотным действиям сотрудников полиции, ребенка удалось спасти. Сейчас он находится в Региональном перинатальном центре. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Мать ребенка также госпитализирована.

Материалы переданы в Следственный комитет. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.