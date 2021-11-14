ГИБДД: В аварии под Черняховском погиб пассажир

Под Черняховском пассажир "Фольксвагена" погиб на месте аварии. Фото: УГИБДД Калининградской области

В региональной госавтоинспекции прокомментировали ДТП под Черняховском, в результате которого погиб человек.

- 13 ноября 2021 года в 18 часов 20 минут на 26 километре автодороги «Ульяново-Маевка-Высокое» со стороны поселка Привольное в сторону Черняховка двигался автомобиль «Фольксваген» под управлением 33-летнего водителя, - говорится в сообщении. – Водитель не учла дорожные условия, режим движения, не справившись с управлением, совершила наезд на придорожное дерево.

В результате ДТП водитель получила телесные повреждения, 40-летний пассажир скончался на месте происшествия.

Известно, что пожарные участвовали в ликвидации последствий этой аварии.