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Общество14 ноября 2021 15:03

В Калининграде автомобиль «Рено» насмерть сбил пешехода

За минувшие сутки в результате автоаварий погибло два человека
Надежда РЖЕВСКАЯ
Надежда РЖЕВСКАЯ
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В Калининградской области за минувшие сутки в ДТП погибло два человека.

В Калининградской области за минувшие сутки в ДТП погибло два человека.

Фото: УГИБДД Калининградской области

В субботу, 13 ноября в Калининграде у Ботанического сада автомобиль «Рено» насмерть сбил пешехода. Об этом сообщает пресс-служба региональной госавтоинспекции.

По данным ведомства, автомобиль под управлением 29-летнего водителя двигалась по улице Лесной в сторону улицы Горького. При повороте направо автомобиль сбил пешехода. От полученных травм 38-летний мужчина скончался на месте.

Вечером 13 ноября в результате ДТП под Черняховском скончался пассажир «Фольксвагена».