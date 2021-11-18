В Озерске задержан подозреваемый в убийстве 15-летнего подростка

Полиция задержала в городе Озерске Калининградской области подозреваемого в убийстве 15-летнего подростка. Напомним, тело школьника обнаружили на пустыре в районе улицы Красноармейской.

- Подозреваемым оказался 17-летний местный житель, ранее судимый за кражи, грабеж и разбой, - сообщила старший помощник руководителя УСКР Наталья Гацко.

Известно, что из колонии предполагаемый убийца освободился минувшим летом и был знаком со своей жертвой. По версии следствия, вечером 16 ноября между ними произошла ссора. Подозреваемый ударил подростка ножом в грудь, после чего затянул на шее жертвы штаны.

Возбуждено уголовное дело по признакам части 1 статьи 105 УК РФ. Убийце грозит лишение свободы на срок от 6 до 15 лет.