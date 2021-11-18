МЧС предупреждает жителей Калининградской области об усилении ветра до 86 км/ч

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Региональное управление МЧС опубликовало официальное предупреждение в связи с прохождением активного циклона. По информации ведомства, с первой половины ночи с 18 на 19 ноября ожидается усиление западного ветра до скорости 17-22 м/с, местами на побережье - до 24 м/с (это 86 км/ч).

Как уже сообщал сайт kp.ru, нашу область «зацепил» атлантический циклон «Ульрих». В последние дни атмосферный вихрь сменил траекторию и его влияние оказалось не таким сильным, как прогнозировалось. Однако следом за «Ульрихом» идет циклон «Волкер», который может привести к дальнейшему усилению ветра.

Отметим, что предупреждение МЧС не относится к категории штормовых - это лишь предупреждение о неблагоприятных гидрологических явлениях