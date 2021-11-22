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Происшествия22 ноября 2021 6:38

В Багратионовском районе сгорел «Ниссан»

Пожар произошел в поселке Южном в воскресенье утром
Источник:kp.ru
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В воскресенье, 21 ноября, с утра произошел пожар в поселке Южном Багратионовского района. Как сообщает пресс-служба управления МЧС по Калининградской области, сигнал в Центр управления в кризисных ситуациях поступил в 8.19.

- Выгорел моторный отсек в автомобиле «Ниссан Санни», - уточняет пресс-служба ведомства. - Возгорание ликвидировано до прибытия ФПС. Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет.

На пожар привлекался расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-18 в составе 4 человек и 1 единицы техники.