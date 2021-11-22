В Багратионовском районе сгорел «Ниссан»

В воскресенье, 21 ноября, с утра произошел пожар в поселке Южном Багратионовского района. Как сообщает пресс-служба управления МЧС по Калининградской области, сигнал в Центр управления в кризисных ситуациях поступил в 8.19.

- Выгорел моторный отсек в автомобиле «Ниссан Санни», - уточняет пресс-служба ведомства. - Возгорание ликвидировано до прибытия ФПС. Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет.

На пожар привлекался расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-18 в составе 4 человек и 1 единицы техники.