Алиханов: Мы не собираемся вводить QR-коды на транспорте

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Тему с введением QR-кодов для поездок в общественном транспорте поднял один из подписчиков губернатора в Instagram. Глава региона заверил, что таких планов у местных властей нет.

- Мы не собираемся вводить на транспорте таких ограничений, - написал Антон Алиханов.

Отметим, что первым российским регионом, который ввел QR-коды для пассажиров общественного транспорта, стал Татарстан. Сразу после этого пассажиропоток упал на треть.

На прошлой неделе перспективу введения QR-кодов прокомментировала глава администрации Калининграда Елена Дятлова.

- Посмотрим и понаблюдаем за Татарстаном, - резюмировала она.