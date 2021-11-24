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Общество24 ноября 2021 11:31

В Калининграде в бывшем здании банка «Восточно-Прусский ландшафт» шифер заменили на фальцевую кровлю

Ранее тот же материал использовался при реставрации Домика смотрителя Высокого моста
Иван МАРКОВ
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Новая фальцевая кровля на здании бывшего кредитного банка «Восточно-Прусский ландшафт»

Новая фальцевая кровля на здании бывшего кредитного банка «Восточно-Прусский ландшафт»

Фото: служба охраны ОКН.

В Калининграде фальцевая кровля на памятниках архитектуры, похоже, входит в моду. Прямо сейчас на улице Тюленина на здании бывшего сельскохозяйственного кредитного банка «Восточно-Прусский ландшафт» (дом 17-19, принадлежащий Минобороны) подрядчик меняет старый шифер на листовое железо, соединенное фальцевым швом.

Как сообщил корреспонденту «Комсомолки» руководитель службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов, в здании еще в советское время был надстроен полуэтаж.

- В этом году подрядчик «СК-Стандарт» полностью ремонтирует кровлю, - заявил Маслов. - Стропильную систему уже починили, пропитали огнебиозащитой и сейчас укрывают темным фальцем. На следующий год намечен ремонт фасадов. Со стороны Тюленина будет произведена замена окон и дверей.

Маслов добавил, что кровельное железо «ждали очень долго» и оно «кратно подорожало».

Напомним, что ранее тот же материал применялся при реставрации Домика смотрителя Высокого моста.