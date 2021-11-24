Daily Mail написала об «отважных пожарных» Калининграда, которые помогли старушке перейти дорогу

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История, которая случилась в Калининграде 15 ноября, приобрела мировую известность. Как уже рассказывала «Комсомолка», среди бела дня пожарный расчет остановился на Ленинском проспекте, остановил поток автомобилей и помог старушке перейти дорогу.

На поступок калининградских пожарных обратило внимание английское издание Daily Mail. На сайте газеты появилась заметка с описанием этого случая.

«Пожарные отважно используют свой автомобиль, чтобы перегородить встречный поток на оживленной автомагистрали в российской провинции Калининград, позволяя женщине безопасно пересечь оставшуюся часть дороги, - пишут британские журналисты. - Водители почтительно останавливаются, пока пожарные помогают женщине добраться до места назначения».

Все произошедшее Daily Mail называет «трогательным моментом».