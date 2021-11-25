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Общество25 ноября 2021 11:41

Исторический дом в Зеленоградске снесли за три часа

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Зеленоградск Подслушано

В Зеленоградске сровняли с землей дом довоенной постройки на улице Подлесной. Территорию освобождают под масштабную застройку - на месте старинного особнячка появится 9-этажка.

«Все! Исторического дома больше нет. Снесли сегодня за 3 часа», - отмечают в паблике «Подслушано Зеленоградск».

«Комсомолка» писала о том, что красивый трехэтажный с мансардой домик под черепичной крышей готовятся снести.

«У нас в городе плевать на историю!» - пишут в социальных сетях возмущенные жители. Они правы.

На месте исторического домика появится новый многоквартирный жилой дом высотой 9 этажей. Его общая площадь по документам, выложенным на сайте областного агентства по архитектуре, составляет 9321,46 квадратных метра. Застройщиком выступает компания «Спецстрой».

Как рассказал «Комсомолке» замглавы администрации Зеленоградска Руслан Андронов, застройщик получил разрешение агентства по архитектуре на строительство многоквартирного многоэтажного дома.