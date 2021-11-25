В Калининграде пройдут публичные слушания по строительству моста на остров Канта

. Фото: из архива «КП»

Пешеходный мост должен перекинуться на остров Канта от набережной Старопрегольской набережной. На публичные слушания выносится проект планировки территории.

Как сообщает пресс-служба мэрии, экспозиция с материалами проекта будет работать с 3 по 28 декабря на ул. Октябрьская, 79, в кабинете №211, в будние дни с 9.00 до 18.00. Здесь же, 14 декабря с 17.00 до 18.00 пройдет консультация по проекту, а 16 декабря в 17.00 - собрание участников публичных слушаний.

Предложения и замечания будут приниматься с 3 по 28 декабря в письменной или устной форме. Контактный телефон организатора общественных обсуждений: 92-31-46.

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Мост будет состоять из двух частей – поворотной и консольной. Поворотная сможет в случае надобности разворачиваться на 90 градусов, чтобы по фарватеру реки могли пройти крупные суда. Мелкие катера и речные пароходики смогут без проблем сновать под мостом – его высота над поверхностью воды это позволяет. Интересны материалы, из которых будет сложен новый путепровод, – это железобетон и модная нынче в Калининграде кортеновская сталь, которую иногда нежно называют «полезной ржавчиной». (подробности)