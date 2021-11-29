В Калининграде погибли 11-летняя школьница и ее отец, выпавшие из окна многоэтажки

Трагедия произошла около 14.00. Как сообщает klops.ru, из окна многоэтажного дома на улице Горького выпали 11-летняя девочка и ее отец.

На место происшествия прибыли полицейские и скорая помощь, однако помочь пострадавшим медики уже не смогли. Девочка и мужчина скончались на месте.

По предварительным данным, мама школьницы находилась в квартире.

По факту гибели девочки и ее отца проводится доследственная проверка, детально выясняются все обстоятельства произошедшего.

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- В этой квартире что-то происходило и не раз, на протяжение последних месяцев мы слышали шум, крик, - рассказала «Комсомолке» жительница дома Оксана (имя изменено). - Нас разделяет этаж и две квартиры, слышимость хорошая - я иногда слышу, как у соседей звонит телефон. И в этот раз хорошо был слышен детский крик: «Помогите!». Это был именно детский голос. (подробности)