Калининградские власти обещают помочь волонтерам в поиске помещений

Бывают ситуации, когда и волонтерам требуется помощь. Фото: Правительство Калининградской области

«У калининградских волонтеров есть ряд системных потребностей, в удовлетворении которых попробуем помочь». Так написал в Инстаграме губернатор Калининградской области Антон Алиханов в День добровольца, который отмечается в России 5 декабря.

Среди таких потребностей глава региона отметил такие:

- многим нужны складские помещения, помещения для встреч и мероприятий;

- проинвентаризируем областное имущество на предмет соответствия запросам волонтеров и будем предоставлять;

- предлагаю неравнодушному бизнесу, готовому предоставлять помещения для волонтерских организаций, информировать об этом Калининградский добровольческий центр;

- назрела потребность в площадке по теме добровольчества и корпоративного волонтерства, встречаясь на которой бизнес, волонтеры и представители власти смогут открыто обсуждать участие всех сторон в различных добровольческих проектах. Поручил Калининградскому добровольческому центру проработать организацию такой площадки;

- предлагаю представителям бизнеса дать обратную связь и мнение о том, что необходимо учесть при подготовке и проведении подобных встреч.

В пятницу, 3 декабря Антон Алиханов вручил награды волонтерам Калининградской области.