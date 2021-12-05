Минздрав опубликовал расписание работы мобильных пунктов вакцинации в Калининграде с 6 по 12 декабря

Вакцинация против коронавируса и гриппа в Калининградской области продолжается.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Калининградской области продолжается вакцинация от коронавируса и гриппа. Об этом сообщил региональный минздрав и опубликовал расписание работы мобильных пунктов в период с 6 по 12 декабря.
Иммунизацию можно пройти по живой очереди по следующим адресам:
- в двух пунктах ТЦ «Балтия-молл» (Приморское кольцо, 2):
- № 1 – с восточного входа - с 10 до 20 часов с перерывом с 14.30 до 15.15;
- № 2 – вход со стороны «ИнтерSPAR» – круглосуточно с 10 до 20 часов (перерывы с 13.00 до 13.30 и с 17.00 до 17.30) и с 21 до 9 часов – (перерыв с 3.00 до 3.45);
- во Дворце спорта «Янтарный» (ул. Согласия, 39) – с 10 до 20 часов;
- в двух пунктах ТРЦ «Европа» (ул. Театральная, 30):
- № 1 – вход со стороны Гвардейского проспекта – с 10.00 до 20.00 с перерывами с 14.30 до 15.00 и с 17.30 до 18.00;
- № 2 – вход со стороны монумента «Мать-Россия» - с 10.00 до 20.00 (перерывы с 12.30 до 13.00 и с 17.00 до 17.30) и с 21 до 9 часов – (перерыв с 3.00 до 3.45);
- ТЦ «Эпицентр» (ул. Проф. Баранова, 30) – с 10 до 20 часов с перерывами с 14.30 до 15.00 и с 17.30 до 18.00;
- ТЦ «Мега центр» (ул. Ген.-лейт. Озерова, 17 б) - вход – с улицы Мусоргского, 10 а (со стороны парковки, ориентир – шлагбаум перед входом на завод «Кварц») – с 10 до 20 часов с перерывами с 12.30 до 13.00 и с 15.30 до 16.00;
- в Доме искусств (Ленинский пр., 155, вход – с правого торца здания) – с 10 до 20 часов с перерывами с 14.30 до 15.00 и с 17.30 до 18.00; - в ТЦ «Гранд» (Советский пр. 159) – с 10 до 20 часов с перерывами с 14.30 до 15.00 и с 17.30 до 18.00;
- в молодежном клубе «Галактика» (ул. Кошевого, 1) – с 10 до 20 часов с перерывами с 14.30 до 15.00 и с 17.30 до 18.00.
- в медпункте вокзала РЖД «Калининград-Южный» (ул. Железнодорожная, 15/23) – с 10 до 19 часов с перерывами с 12.00 до 12.30, с 14.30 до 14.45 и с 16.45 до 17.00.
Кроме этого, мобильные пункты вакцинации открыты в 16 городах области: в Черняховске, Зеленоградске, Гвардейске, Светлом, Немане, Гурьевске, Мамоново, Славске, Гусеве, Советске, Краснознаменске, Полесске, Багратионовске, Ладушкине, Озерске и Балтийске.
Расписание их работы размещается на интернет-ресурсах местных администраций и лечебных учреждений.
Ранее в минздраве Калининградской области рассказали, в каких пунктах вакцинации можно привиться «Спутником Лайт».
Для проведения вакцинации понадобятся такие документы: паспорт, медполис, СНИЛС.