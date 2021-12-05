В Калининграде двое суток искали знаменитого хаски в синем свитере

Ура! Хаски в синем свитере найден! Фото: Александр Подгорчук

Еще в пятницу, 3 декабря соцсети облетела информация, что в Калининграде пропал знаменитый хаски в синем свитере.

Пес прославился не только тем, что прогуливался в синем свитере, но и такой преданностью, что многие калининградцы сравнивали его то с русским «Белым Бимом Черное ухо», то японским Хатико. Свою хозяйку он ежедневно провожает к месту работы и по много часов ожидает ее возвращения. В какой-то момент женщине пришлось даже оформить разъясняющий плакат и разместить его рядом с питомцем, мол, пес здоров, накормлен, с ним все хорошо, уважаемые неравнодушные граждане…

Так было и на этот раз. Светлана пришла на работу в сопровождении, пес остался около магазина. Через некоторое время калининградка обнаружила исчезновение своего верного друга.

Благодаря оперативным действиям самой женщины, волонтеров, а также помощи полиции, пограничников, жителей Калининграда и области, хаски в синем найден в воскресенье, 5 декабря в поселке Железнодорожный. Жив!

- Только приехали домой, со вчерашнего дня не спали, - поделилась с порталом «Клопс» хозяйка собаки Светлана Куташева. - Собака поела первый раз, легла на кровать. Прохожие говорили, что мужчина его ругал, потому что пес не хотел за ним идти. Если честно, думаю, мужчина получит по заслугам. Полицейские все уладят сами, мы заявление пока писать не стали, мы были уставшие и голодные.

Также Светлана сказала, что при встрече с похитителем собаки ее молодой человек «надавал ему лещей, не бил».

- Там пропитый человек, хуже тростниковой палки. Он начал кричать, а потом убежал, - отметила хозяйка собаки.

Пока нет внятного объяснения, с какой целью мужчина похитил хаски в синем. Может, нажиться хотел на знаменитости…

Историю хаски в синем свитере можно узнать здесь.