«Конец плитке»: На уборку площади Победы от снега и наледи вышли тракторы

В Калининграде для зимней уборки центральной пощади используют тяжелую технику. Выдержит ли плитка? Фото: Иван МАРКОВ

Уборка Калининграда от снега и наледи вызывает неподдельный интерес у горожан. В частности, некоторые из бдительных граждан обратили внимание, что площадь Победы чистят новенькие и синенькие тракторы.

- Как так? – сокрушаются жители города. - Это же очень тяжелая техника! Из-за нее может снова испортиться плитка, на замену которой ежегодно тратятся народные миллионы! Все, конец плитке...

И ведь не поспоришь с замечанием. Еще в октябре этого года на одном из оперативных совещаний глава администрации Елена Дятлова попросила подчиненных для уборки именно площади Победы не использовать даже минитехнику. Мол , только ручная уборка!

- Большая просьба следить за этим, потому что «Бобкэтов» на площади я видеть больше не хочу, - обратилась тогда Дятлова к коллегам.