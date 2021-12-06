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Общество6 декабря 2021 17:07

В Калининграде найдена женщина, которая пропала еще в ноябре

Жительница поселка Подлипово Правдинского района уехала в Калининград и перестала выходить на связь с родными
Надежда РЖЕВСКАЯ
Надежда РЖЕВСКАЯ
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В воскресенье, 5 декабря волонтеры поисково-спасательного отряда «Запад» подключились к поискам 37-летней Юлии Семьянской. По данным волонтеров, жительница поселка Подлипово Правдинского района уехала из дома в Калининград еще 9 ноября, а спустя три дня перестала выходить на связь с родственниками.

Приметы Юлии – очень яркие: зеленые глаза, рыжие волосы, серое пальто. Наверное, и по этой причине разыскали исчезнувшую довольно оперативно.

- Найдена, жива! – коротко и емко отчитались о работе волонтеры.