В Калининграде найдена женщина, которая пропала еще в ноябре

В воскресенье, 5 декабря волонтеры поисково-спасательного отряда «Запад» подключились к поискам 37-летней Юлии Семьянской. По данным волонтеров, жительница поселка Подлипово Правдинского района уехала из дома в Калининград еще 9 ноября, а спустя три дня перестала выходить на связь с родственниками.

Приметы Юлии – очень яркие: зеленые глаза, рыжие волосы, серое пальто. Наверное, и по этой причине разыскали исчезнувшую довольно оперативно.

- Найдена, жива! – коротко и емко отчитались о работе волонтеры.