Мэрия Калининграда объяснила, почему снег на площади Победы убирали трактором

Тот самый трактор. Фото: Иван МАРКОВ

На минувших выходных калининградцы с удивлением и возмущением обнаружили трактор, который убирал снег на площади Победы. Такой способ уборки многие посчитали недопустимым, ведь тяжелая техника может легко повредить плитку. К тому же, глава администрации Елена Дятлова недавно вообще призывала использовать на площади только ручной труд, чтобы уберечь покрытие.

Вечером в понедельник мэрия Калининграда на своих страницах в соцсетях наконец пролила свет на ситуацию с появлением трактора.

- Та часть площади, где Триумфальная колонна, действительно убирается вручную, а тракторы работали в другой части (над подземным паркингом около «Кловера»), там конструктив позволяет делать это, - написали представители горадминистрации и добавили: - Также технику можно использовать на тротуарах по периметру площади.