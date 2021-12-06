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Общество6 декабря 2021 17:21

Мэрия Калининграда объяснила, почему снег на площади Победы убирали трактором

В администрации не нашли в этом никаких нарушений
Николай Литвинов
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Тот самый трактор.

Тот самый трактор.

Фото: Иван МАРКОВ

На минувших выходных калининградцы с удивлением и возмущением обнаружили трактор, который убирал снег на площади Победы. Такой способ уборки многие посчитали недопустимым, ведь тяжелая техника может легко повредить плитку. К тому же, глава администрации Елена Дятлова недавно вообще призывала использовать на площади только ручной труд, чтобы уберечь покрытие.

Вечером в понедельник мэрия Калининграда на своих страницах в соцсетях наконец пролила свет на ситуацию с появлением трактора.

- Та часть площади, где Триумфальная колонна, действительно убирается вручную, а тракторы работали в другой части (над подземным паркингом около «Кловера»), там конструктив позволяет делать это, - написали представители горадминистрации и добавили: - Также технику можно использовать на тротуарах по периметру площади.