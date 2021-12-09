Замок Вальдау уцелел при пожаре в Низовье

Все, дорогие земляки, можно выдохнуть спокойно – замок Вальдау уцелел от пожара. Хотя опасность была близко.

- Слава богу, нас беда обошла стороной, - рассказала Надежда Сорокина, которая вместе с семьей арендует помещения древней тевтонской крепости. – Хотя до сих пор страшно за наш девятилетний труд. Хотя больно видеть, как горит здание, которое было даже в лучшем состоянии, чем наше, только бесхозное. Два этажа сгорело, крыша провалилась. При правильном подходе оно могло еще долго служить людям, а сейчас будет просто груда руин посреди поселка.

Как уже сообщили в региональном Управлении МЧС, находящееся через дорогу от замка строение долгое время не эксплуатировалось. Причина пожара сейчас устанавливается.