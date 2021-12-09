Названа дата прощания с калининградским фоторепортером Игорем Зарембо

Игорь Зарембо. Фото: Александр КАТЕРУША

Фоторепортер Игорь Зарембо, который ушел из жизни 1 декабря, будет похоронен в Калининграде. Прощание пройдет в субботу, 11 декабря, в Доме офицеров. Начало в 11 часов. Об этом «Комсомолке» сообщила супруга фотографа.

Игорь Зарембо умер в Германии, где долгое время проходил лечение.

Игорь Зарембо - автор нескольких книг и альбомов, более 10 персональных выставок. Самые известные из них: «Деревья Кёнигсберга», «Политика в лицах», «Куршская коса», «Олеринская тундра», «Мой город». Все они экспонировались как в России, так и за рубежом.

Карьера Игоря Зарембо началась в далеком 1972 году. За свою богатую жизнь он сотрудничал со многими изданиями, включая мировые агентства AFP, Epa, Getti. В 1990-е годы в течение нескольких лет работал в горячих точках.

C 1992 года - собственный корреспондент ИТАР-ТАСС, с 2009-го - «РИА Новости». На протяжении последних двадцати с лишним лет Игорь Николаевич активно сотрудничал с «Комсомольской правдой» в Калининграде.