В Роспотребнадзоре разъяснили правила присутствия родителей на новогодних утренниках

Чтобы побывать на новогодних утренниках, родителям нужно соблюдать простые санитарные правила.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Во-первых, в региональном Роспотребнадзоре напомнили, что санитарно-эпидемиологические правила в условиях распространения коронавирусной инфекции не запрещают вход родителей в образовательную организацию.
Во-вторых, разъяснили правила, соблюдя которые, родители смогут присутствовать на новогодних утренниках в детских сада, праздничных мероприятиях – в школах. Правила эти очень простые.
Родители, посещающие образовательную организацию:
- на входе проходят термометрию с использованием бесконтактных термометров. Цель – выявить тех, у кого повышена температура, не допустить в детский сад, школу;
- имеют возможность обработать руки дезинфекционными средствами;
- используют средства индивидуальной защиты (маски, респираторы) в период нахождения в образовательном учреждении.
Сотрудники образовательной организации должны следить за тем, чтобы не было скопления взрослых и детей на входе и выходе (перед утренником и после него), а также – обязаны провести уборку помещений до и после утренника.
Что касается запретов, то они касаются проведения мероприятий, если класс или группа находятся на карантине.
- Также санитарные правила запрещают проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц (групповых ячеек, классов, отрядов и иных), а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций, - пояснили в региональном Роспотребнадзоре.
Ранее министр образования Светлана Трусенева также прокомментировала порядок проведения новогодних утренников в Калининградской области.