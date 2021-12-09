В Роспотребнадзоре разъяснили правила присутствия родителей на новогодних утренниках

Чтобы побывать на новогодних утренниках, родителям нужно соблюдать простые санитарные правила. Фото: Мария ЛЕНЦ

Во-первых, в региональном Роспотребнадзоре напомнили, что санитарно-эпидемиологические правила в условиях распространения коронавирусной инфекции не запрещают вход родителей в образовательную организацию.

Во-вторых, разъяснили правила, соблюдя которые, родители смогут присутствовать на новогодних утренниках в детских сада, праздничных мероприятиях – в школах. Правила эти очень простые.

Родители, посещающие образовательную организацию:

- на входе проходят термометрию с использованием бесконтактных термометров. Цель – выявить тех, у кого повышена температура, не допустить в детский сад, школу;

- имеют возможность обработать руки дезинфекционными средствами;

- используют средства индивидуальной защиты (маски, респираторы) в период нахождения в образовательном учреждении.

Сотрудники образовательной организации должны следить за тем, чтобы не было скопления взрослых и детей на входе и выходе (перед утренником и после него), а также – обязаны провести уборку помещений до и после утренника.

Что касается запретов, то они касаются проведения мероприятий, если класс или группа находятся на карантине.

- Также санитарные правила запрещают проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц (групповых ячеек, классов, отрядов и иных), а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций, - пояснили в региональном Роспотребнадзоре.

Ранее министр образования Светлана Трусенева также прокомментировала порядок проведения новогодних утренников в Калининградской области.