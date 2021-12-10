В Калининграде движение у двухъярусного моста ограничат после открытия Вагоностроительной

Власти решили сдвинуть сроки введения ограничения движения у двухъярусного моста в Калининграде. Фото: администрация Калининграда

Городские власти решили не вводить ограничения движения у двухъярусного моста в Калининграде до тех пор, пока не завершатся ремонтные работы на улице Вагоностроительной. Напомним, изначально перекрывать полосы собирались с понедельника, 12 декабря.

- Решение скорректировали с учетом дорожной обстановки, - объяснили в пресс-службе горадминистрации. - Новая дата - 21 декабря, после того как мостовики завершат часть ремонта путепровода на улице Вагоностроительной и восстановят там двухстороннее движение.

Новая схема возле двухъярусного моста будет действовать до декабря 2023 года. На это время закроется движение по трем полосам Гвардейского проспекта на участке от набережной Маршала Баграмяна до дома № 50 по улице Генерала Галицкого.

Со стороны улицы Генерала Буткова строительное ограждение выставят по разделительной полосе, движение из центра направят по двум полосам, в центр - по одной. Левый поворот с Гвардейского проспекта на улицу Баграмяна будет запрещен.

Ранее сообщалось, что улицу Вагоностроительную откроют 22 декабря.

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