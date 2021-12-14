Власти отложили заключение контракта по застройке территории у Дома Советов

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После недавних заявлений губернатора Антона Алиханова о судьбе территории возле Дома Советов власти решили взять паузу. Об этом в интервью «РБК Калининград» рассказал генеральный директор Корпорации развития Калининградской области Андрей Толмачев.

- Инвестор на 100% должен понимать параметры, которые он будет реализовывать на данной территории. Поэтому очевидно, что до момента определения технико-экономических параметров, которые позволят инвестору понять и осознать объем его вложений, понять и осознать выход инвестиционного результата, заключать инвестиционное соглашение, наверное, неправильно, - объяснил Толмачев.

Гендиректор Корпорации развития заверил, что проект, тем не менее, не останавливается и власти не отказались от эскизного проекта застройки исторического центра, выполненного петербургским бюро «Студия 44».

- Проект есть, он интересный и выполнен на совесть, - отметил Толмачев. - Сегодня мы занимаемся выносом абонентов от энергетической сети и проектированием демонтажа опасных конструкций, которые могут угрожать жизни. И параллельно ничто нас не ограничивает проработать ситуацию в отношении архитектуры.

Напомним, во время прямой линии Антон Алиханов заявил, что не хочет «принимать волюнтаристских решений» в отношении застройки территории возле Дома Советов. По словам губернатора, будут представлены еще несколько вариантов застройки центральной части города, в их разработке поучаствует ряд архитектурных студий.