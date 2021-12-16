Калининградцы попросили главу города сохранить советский фонтан у Дома искусств

Советская открытка с Домом искусств и фонтаном (автор фото А.Захарченко) Фото: Архив "КП"

Калининградский гид и краевед Евгений Мосиенко обратился к главе города Евгению Любивому с просьбой сохранить исторический фонтан в сквере у Дома искусств. Соответствующая петиция, собравшая пока что около сотни подписей, опубликована на сайте Change.org.

- Фонтан обладает уникальным обликом, является наследием советского модернизма, связан с воспоминаниями жителей города, изображен на многочисленных открытках и фотографиях с видами Калининграда как достопримечательность и неотъемлемая часть пейзажа сквера, - пишет Мосиенко.

Напомним, что в рамках планируемой реконструкции сквера власти планируют снести фонтан, о чем «Комсомолка» уже писала.

- Фонтан необходимо сохранить и привести в порядок, чтобы он и дальше радовал жителей города! - считает Мосиенко.