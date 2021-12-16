Похититель новогодней елки в Калининграде попал на видео

. Фото: пресс-служба областного УМВД.

Инцидент, о котором мы писали, случился в строительном гипермаркете на улице Дзержинского. Там один из посетителей собирал с полок товары – предметы для ванной комнаты и портьерные шторы – и складывал их в рюкзак. Об этом оперативно сообщили в полицию. Кроме того, злоумышленник прихватил коробку с искусственной елью и пытался пройти мимо касс. Все его действия попали на запись камер наблюдения.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, на выходе мужчина был остановлен службой безопасности.

Злоумышленником оказался нигде не работающий 29-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело.